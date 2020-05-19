台灣第三代基因定序科技廠商體學生技(Personal Genomics, Inc.)19日宣布，已分別於2019 年9月27日在美國德拉瓦州法院，及2020年5月18日在大陸武漢法院，控告美國加州太平洋生技(Pacific Biosciences of California, Inc.)侵犯體學所擁有之專利，包括美國專利 US7767441 及大陸專利 CN101743321B。

體學的核心實驗室位於台灣新竹，專注於開發第三代最先進之單分子連續定序技術，是美國太平洋生技公司在長讀長(long read)基因定序市場的技術競爭者。日前全球最大之基因定序主導廠商Illumina公司，曾提出以12億元美金併購美國加州太平洋生技公司，惟遭到美國及英國反托拉斯主管機關反對，因而於今年初宣布無法完成併購計畫。

在提出對美國太平洋生技公司12億美元併購案時，Illumina公司執行長DeSouza公開表示，併購太平洋生技將可使Illumina加速進入長讀長基因定序市場，他預測長讀長基因定序市場將從2017年的6億美元，快速成長到2022年的25億美元，未來在精準醫療及各種生技應用極具潛力。

此次體學公司提出之侵權訴訟內容中，主要控告太平洋生技公司侵犯體學公司擁有的在CMOS半導體光感晶片上建構單分子定序的專利技術，並表示此項專利技術得以使美國太平洋生技最新的第三代定序系統Sequel 及 Sequel II超越先前RS系列產品。

另亦於訴狀中提到，美國太平洋生技公司曾分別於2010年與2015年期間，多次與體學公司接洽，除嘗試了解如何將半導體晶片及光電技術運用於第三代基因定序外，也向體學公司提出多次合作及專利授權方案未果，充份顯示太平洋生技明知該專利的存在，卻仍在未經授權下製造及銷售侵權之定序產品，因此體學公司控告對方蓄意侵權。

體學執行長李鍾熙表示:「我們運用了台灣半導體和光電的優勢，並結合生技、材化、資訊等跨領域科技，設計開發出高效率的連續式單分子基因定序技術，即所謂的第三代定序技術，目前公司掌握超過190項全球專利。」

他表示，除了這項專利之外，「為了保護公司的價值，爭取在未來基因定序市場的優勢，我們將陸續採取必要的作為。」

(工商 )