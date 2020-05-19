鄧紫棋去年發行專輯《摩天動物園》獲好評，近來推出新歌〈多美麗〉MV，她當時特地赴摩納哥的蒙地卡羅取景，搭乘了被譽為遊艇界勞斯萊斯的「Riva」遊艇、站上蒙地卡羅歌劇院舞台，及參觀了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐曾經的住所維吉耶別墅，該地曾做為摩納哥皇室的渡假別墅，讓她直呼此行留下永生深刻難忘的印象。

在拍攝期間豔陽高照，她不畏強烈日曬在烈日下拍攝，一整天下來因疏忽了防曬而曬傷，但她不在意，寓工作於娛樂的她，開心說：「生活本來就該是這樣。」她很享受摩納哥的蒙地卡羅美景，「這裡真的非常美，天氣很好，很適合曲風和意境，『多美麗』啊！」

而鄧紫棋分享《摩天動物園》專輯中每一首歌，都在傳達世界與人性的黑暗面，但就是因為有這些醜陋的部分，美好的東西才會顯得特別珍貴，直言：「人生為什麼珍貴，是因為你留不住他；蝴蝶為什麼美麗，是因為他不會永遠停在你面前。」

鄧紫棋推出新歌MV。（索尼音樂提供）

(中時 )