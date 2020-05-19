長榮航空空服員去年發動罷工，前空服員、工會幹部郭芷嫣罷工期間在Line群組稱要對機師餐點「加料」。長榮航空將其開除後，也對郭芷嫣提告違反民用航空法。桃園地檢署偵辦後，認為郭在「插科打諢」，給予不起訴處分。

郭芷嫣當時在Line群組留言，針對揚言要在機師餐點中加料。檢方認為，郭女的文字，雖然令人觀之不悅，但無提及針對特定航班，也沒說何種計畫、步驟、工具、施行強暴、脅迫或以其他方法危害飛航安全。

檢方指出，郭女是在自己空服員的封閉型Line群組內留言，群組的對話內容，都是非正式的閒聊，且多為插科打諢（俗稱「練肖話」），還有許多鬼臉、笑臉等表情符號。難認有恐嚇公眾、危害飛安的惡意，因此偵結後，給予不起訴處分。

同期空服員的封閉型LINE群組內留言，觀之群組內對話內容，均為非正式的閒聊，且多有有插科打諢（即俗稱「練肖話」），並穿插鬼臉、笑臉等表示輕鬆、開玩笑的表情符號，因此難認其有恐嚇公眾或危害飛航安全的惡意，因此偵結，予以不起訴處分。

(中時 )