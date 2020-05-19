北部地區一名在市場賣豬肉的男子，不顧老婆每天陪他早出晚歸，卻和攤位對面的越南雜貨店女老闆眉來眼去，甚至發生多次性關係；扯的是這段姦情傳遍了整個市場，卻只有他老婆被矇在股裡，後來正宮發現丈夫經常無故「失蹤」，調閱通話記錄，才驚覺老公竟和對面的越南妹有染，氣爆了的元配老婆，一狀告進法院。

這樁婚外情，終於還是紙包不住火，在老婆的追問下，肉販老公坦承與對面的越南雜貨店女老闆已交往將近1年半，並且多次相約到摩鐵激戰、抓床單。而且「小三」還多次在臉書上秀PO「豬肉哥」送的項鍊。

檢警調查，原告與丈夫已經結婚6年，隨著丈夫一件、一件交待與越南「小三」的曖昧經過，肉販老婆已經按奈不住怒火，深感遭到老公的背叛，更難容忍的是，她每天上午和丈夫到市場賣豬肉，而丈夫與越南小三勾搭的事情，已經再全市場傳開了，就只有她一直被矇騙。

元配認為越南「小三」明知她丈夫已有妻室，還故意破壞他們家庭關係，因此決定向「小三」求償60萬元。法官勘驗通話明細及相關證據，採信原告說詞，審酌兩造身分地位和財力，判「小三」賠給元配50萬元。

★不正常的男女關係是家庭的殺手。中時電子報關心您

(中時電子報)