北車大廳禁坐令如何兩全其美？前北市交通局長認為，該議題已是價值觀問題而非交通議題；學者認為，北車一直以來是文化聚集地，可透過設計、活動等方式，將北車躍升如紐約時代廣場般的國際地標。前交長賀陳旦建議，找非官方組織居間協調折衷作法。鐵道學會建議交通部審慎思考車站有無保安疑慮。

前交通部長賀陳旦認為，北車大廳在管理上確實兩難，需要拿捏好分寸，但他建議，台鐵局應盡量展現包容，至於空間上，可朝做好總量管制的方向研議，且應邀請如：外籍移工團體、友善人士、糾察員等非官方組織居間協調一些作法，至於官方最好不要直接介入。

國立中山大學創新創業學院專案助理教授宋世祥認為，台北車站從以前到現在就是一個文化匯集地，不同種族都會到此處聚集，對台灣文化有一定程度的意義，像紐約時代廣場就不會拒絕任何人逗留。中央、地方、台鐵可透過設計、活動等，幫助不同文化的人在此處交流，讓北車不僅只是門面，層級很有可能躍升為台灣多元文化的國際地標。

前台北市交通局長濮大威認為，該議題屬於價值觀問題，且據他了解，國外車站較無類似狀況，這也是台灣特別之處，畢竟國內有很多外來的勞工朋友，需要在便宜且舒服的空間社交，算是一種特殊需求，如果妨礙到車站動線確實要管理，但其實大部分旅客都在車站下方移動，只要城市空間運用得宜，即可解決。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，歐美車站縱使大廳很大、很美，大多不能拍照，更別提席地而坐，原因在於反恐與保安，畢竟車站是重點基礎建設，交通部應思考有沒有保安的疑慮，若有，警察只能驅離，當然也別想在大廳辦活動，該議題與移工無關，跟旅客安全有關。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，根本原因在北車的候車座位與旅客活動空間不足，加上地板設計一白一黑，當然會導致旅客想找地方休息而跑去坐在棋盤格上，這跟移工沒有直接關係，建議朝此方向研議解決。

(中時 )