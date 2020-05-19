台灣連日傳來零確診好消息，也已超過一個月無本土病例，為慰勞所有辛苦的醫護人員，新板希爾頓酒店推出「希望醫起」住宿專案，每房每晚最低3,000元起含早餐，另加贈行政酒廊使用權，同時更和政府聯手「防疫醫事人員住宿折抵優惠」專案，凡符合衛生福利部認定符合需求之醫事人員還可加碼每房每日補助1,500元，讓醫護人員們可以趁此時好好休息。

疫情警戒期間，台北新板希爾頓酒店觀察到醫護人員們每一天無私的奉獻，因此為了表達感謝之意，推出「希望醫起」住房專案，享有30小時住宿禮遇，讓醫護人員可以充足休息之外，更包含兩天自助式早餐，用多元化異國美食補充精力，儲備完能量後繼續去幫助需被幫助的人。

台北新板希爾頓酒店體恤醫護人員每天都背負著龐大壓力，需要一個完全紓壓的管道，因此另加贈行政酒廊Happy Hour 使用權，於17：30至19：30可至位於27樓的行政酒廊享受達多20幾款無限暢飲酒水，現場更有服務人員手把手教您如何調出一杯特製美酒。有了酒精放鬆怎可少了下酒菜，行政酒廊提供亞洲菜式、歐美菜式及台灣菜式的自助美饌任君選用，讓您入住之後再也不用出去面對煩惱事。

台北新板希爾頓酒店也和政府合作，即日起至6/30日止，凡符合衛生福利部認定符合需求之醫事人員(執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治者)，每房每日最高折抵補助金額1,500元，不限使用次數，不分平假日，且可連續使用，再搭配「希望醫起」住宿專案，等於每房每晚最低只要1,500元起，就可享有上述所有禮遇。趁此時好好體恤自己，休息後再出發。

(工商 )