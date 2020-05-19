疫情有緩解趨勢，全球品牌服飾廠砍單已減、詢價漸增，遠東新(1402)19日在線上法說會上指出，以集團目前出貨狀況，第二季的營運表現將優於首季。而下半年的產業環境好壞，則要看歐美市場解封後，實體銷售據點消費是否恢復成長而定。

遠東新指出，4月營運應已觸底，5月出貨狀況已有好轉；而原先客戶暫延出貨的訂單，6月也陸續進入出貨排程。

第二季詢價的訂單有逐漸回籠，不過，受到疫情的不確定性，遠東新指出，市場訂單仍以短單為主，新打樣、新產品、長單的數量仍有限。

對下半年的營運看法，遠東新認為，還是要取決歐美市場解封後，服飾消費市場、客戶庫存去化速度而定。

遠東新強調，油價影響化纖產品價格非常大，因此，紡纖廠第一季的營運狀況都不好。在油價回穩，全球主要服飾消費市場歐美地區，在疫情趨緩陸續解封下，預期，國內紡纖產業供應鏈對下半年的營運是比上半年正面些。

由於NIKE、ADIDAS等全球品牌服飾在歐美地區的實體銷售據點已陸續解封，因此，遠東新認為，在消費市場漸回溫、上游客戶庫存去化速度加快下，遠東新對下半年的營運還是會比上半年樂觀些。

瓶用酯粒進入出貨旺季，也是遠東新對第二季營運持正面看法的原一之一；遠東新指出，雖然瓶用酯粒的價格受到油價、石化產品的下跌，而受到連動往下修正；不過，旺季的剛性需求，讓訂單量與往年不會有太大的差距，酯粒的出貨對整體營收的貢獻，應可讓第二季的營收有不錯的表現。

持續、正常按計畫進行資本投資，遠東新指出，為擴大產能規模，遠東新今年仍繼續進行對越南廠長纖產線的投資，預期2021年就有產能開出。

(工商 )