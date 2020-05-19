閻奕格日前接受「LiTV線上影視」專訪，先前大方認愛圈外男友，分享感情觀，坦言每個人在感情裡，需要都不一樣，「可能很多人就是覺得，對方只要帥氣就夠了，但我個人就是相處舒服為重，以及善良。」從小愛唱歌的她，希望另一半也要互相支持、尊重對方職業。

戀愛中若有加分題，她直呼：「那就是要愛貓，能好好疼愛我的貓！」不過她也補充愛情不是迎合，很多女生在愛情裡會不自覺失去自我，如果為了另一半特別去改變，就會失去了本質。

個性大方、活潑的她，鼓勵女生別怕告白，憶起13歲時，在香港唸書，當時喜歡大她一屆的學長，她主動跟父親說喜歡上學長，請父親帶她去買巧克力要送對方，不過學長對她沒有感覺，最後不了了之，被問及當下有失落？她說：「發誓沒有，我真的就是很單純想把自己喜歡的心意跟他說，其他不多想。」並透露至今與學長仍有聯繫，不過對方已結婚生子，家庭幸福。

(中時 )