光良19日宣布將明年1月9日再度攻上台北小巨蛋，他先前因近來新冠肺炎肆虐，原定將3月14日白色情人節2度登上台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」演唱會喊卡，官方主辦單位聯合數位文創與光良所屬的星娛音樂，還公告好消息，並宣布已購票並保留原票券的觀眾將可以獲得光良特別錄製《童話Fairy Tale 15週年重製紀念版》精美單曲。

他們貼心提醒粉絲明年演唱會當天可憑票，在現場兌換單曲乙張，感謝歌迷的耐心等待，希望未來漸好，一起迎接放晴的日子，光良表示：「讓我們一同實現小巨蛋相見的約定。」

而光良推出新歌〈1901的上一個房客〉MV，道出異鄉遊子獨自一人面對生活甘苦，邀金馬獎最佳男配角林柏宏拍攝MV，他一人分飾兩角，飾演在異鄉生活工作的光明及陰暗面，大展演技，讓在一旁光良直呼：「太讚了。」

林柏宏在劇中分裂成2個人格，坦言很有挑戰性，在拍攝前和導演還特地約了一天討論腳本，「希望呈現一個人物兩個徹底不同的面向，陽光和陰暗，要把自己平常可能比較有負面情緒、會須要隱藏的部份表現出來。」

光良、林柏宏雖是首度合作，但林柏宏透露曾在剛出道時參加《超級星光大道》第二屆比賽，特地選唱光良的〈對你有感覺〉應戰，林柏宏說：「光良哥的創作及給人的感覺都很溫暖，不過坦白說這首歌不太好唱。」

(中時 )