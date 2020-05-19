新北市議員陳錦錠、中和區連和里長朱榮凱協助爭取中和捷運站旁社區汙水下水道接管，工程於5月順利完工啟用，逾3000住戶免於惡臭之苦。（葉書宏攝）

免於惡臭之苦！新北市中和捷運站旁「漢皇super」社區881戶、逾3000名住戶，因汙水下水道管線未接通，2018年曾發生糞管破裂事件，影響住戶品質，經市議員陳錦錠、連和里長朱榮凱爭取，歷經5次試挖失敗、克服地下管線繁雜問題，改採人工挖掘方式，5月18日順利接管啟用。

該社區屋齡10餘年，由於興建環狀線及舊有地下管線繁雜問題，遲遲無法順利接管汙水下水道，社區糞水都須排入化糞池後再由環保業者清運。2018年地下室糞管破裂，導致糞水外洩、惡臭難聞，住戶們困擾不已。

社區住戶向陳錦錠、朱榮凱等陳情，但由於捷運工程等遲遲無法找到合適的接管地點，朱榮凱更曾代表住戶當面向市長侯友宜陳情，侯也當場允諾交辦水利局後續規畫。

朱榮凱憶及規畫之初，由於不能影響捷運工程施工，從社區前、後、左、右尋找合適接管點，半年來歷經5次試挖都失敗，工程團隊於晚間11時許開始試挖，隔天上午5時前又要將道路恢復，時間壓力相當大，甚至於還被周圍住戶檢舉施工過於吵雜。

朱榮凱說，經陳錦錠大力幫忙向水利局等單位提出建議，經討論會勘後再度選擇社區對面作為接管點，但須穿越捷運軌道，安全問題不能馬虎，最後採人工挖掘方式，避免推進機械誤傷地下管線及捷運橋墩基礎，最終順利完工。

陳錦錠表示，歷經年餘時間終於完工接管，汙水下水道完工不僅提升住戶生活品質，更象徵新北市邁入更進步的城市。

(中時 )