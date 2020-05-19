「醫護挺我，我挺醫護」，花蓮理想大地度假酒店響應交通部觀光局挺醫護防疫旅宿政策，即日起至6月底，符合資格的醫事人員入住飯店任一方案，可享每日最高折抵1,500元的優惠，以行動支持慰勞辛苦的醫護人員。

疫情期間國內外旅遊業者業績受到很大的影響，理想大地不忘要回饋社會，持續配合防疫政策，並疼惜每位醫護人員的辛苦，除了全體同仁於室內戴口罩外，客人、全體員工及廠商進出飯店都會測量體溫，並且全面強化公共區域及客房的消毒清潔。即日起到6/30止，凡符合衛生福利部認定符合資格的醫事人員，出示身分證、醫事人員證件和醫療院所證明文件，即可透過來電或現場訂房組訂房任一專案，每房每日最高折抵補助金額1500元，同時不分平假日、不限使用次數。

理想大地擁有豐富的生態環境與多元遊憩活動，獨棟獨立的渡假別墅型飯店，戶外空間多、且通風良好，每房均設有獨立的循環空調，安全的住宿環境，讓旅遊是最放鬆、最安心無疑慮的享受！只要保持好社交距離，在理想大地你可以拿下口罩大口深呼吸。另外，理想大地為慶祝台灣連續一個月無新增本土案例，六月底前透過飯店官網及訂房組指定住房專案，還有機會抽中一晚市價新台幣33,000元的總理套房住宿券一張，免費體驗理想大地最奢華的住房享受。

(工商 )