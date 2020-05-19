總統府發布新人事，行政院發言人Kolas Yotaka將轉任總統府發言人，Koals表示，在這個視角向各位道別她的三鐵人生。很高興破紀錄，成為蔡總統第一任任內，任期最久的行政院發言人，為自己灑花了。對此，宅神朱學恒笑了，他在臉書上開酸一句話。

政院改組塵埃落定，行政院發言人Kolas Yotaka又跨界了，這次是從行政院跨界到總統府，加上曾有民進黨發言人的經歷，Kolas紮紮實實的成為挑戰府、院、黨「三鐵」紀錄的發言人，她很高興地說，「為自己灑花了。」

宅神朱學恒對此在臉書上有感而發，他笑虧「恭喜恭喜，這一定是我國酒駕零容忍政策之下，史上官位最高的酒駕更生人了，讓我們敬她一杯！」吐槽一曝光，許多網友看了笑翻，留言「這應是我所聽過最有品味的酸話了！」、「這是一個喝酒勵志的故事，應該納入教科書裡...」、「越失敗，越犯錯，升越快，民進黨讓我覺得很勵志」、「黨証真的該辦起來了」。

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(中時電子報)