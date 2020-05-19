蔡英文總統明天就職典禮，國民黨只有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕在今天下午宣布將出席觀禮，有黨員打電話到中央黨部抗議。不過副祕書長李彥秀、柯志恩今晚「李柯太太」網路直播，解釋侯、盧需要中央支持經費，人在屋簷下，仍得仰人鼻息，因此才出席觀禮。

李彥秀、柯志恩在直播中表示，前總統馬英九對蔡總統施政不滿意，黨主席江啟臣則是對民進黨不滿意，因此都決定不出席觀禮。侯友宜、盧秀燕因為需要行政院的錢，人在屋簷下，仍得仰人鼻息，中央畢竟是上級。

她們也解釋，國民黨執政15縣市，雖然其他13縣市沒去，因六都畢竟是指標，至於高雄市長韓國瑜不去，是因為韓和其他人不同，韓被打得太厲害了，一出席會被放大解讀，別人又有話講，所以乖乖待在高雄。

據悉，黨中央也公布明天江啟臣的行程，他上午將在台中進行「520 做愛心」活動，探訪台中東勢區的私立信望愛智能發展中心，避開台北的蔡總統就職典禮。不過他下午將回台北主持國民黨中常會，屆時將親自回應蔡總統的520就職演說。

(中時 )