20200519中天新聞 蔡英文送10款台南麵 邀防疫五月天出席520就職

指揮中心指揮官陳時中自從新冠肺炎疫情爆發以來，已有4個多月沒休息，19日總統蔡英文親自拜訪衛福部，並意外曝光陳時中的辦公室，沒想到，不少網友看到後心疼表示，「看到這張立刻泛淚」。

蔡英文今前往衛福部送上「英雄麵」，替所有防疫人員加油打氣，另外也拜訪了陳時中的辦公室。蔡英文在臉書上貼出照片並留言指出，「今天我看到阿中部長的『小窩』，真的很佩服，也很感動」。

指揮官陳時中的辦公室。（摘自蔡英文臉書）

從照片中可以看見，陳時中的辦公桌後方還有一張小小的床，蔡英文也說，「指揮中心的防疫夥伴們不眠不休，尤其是阿中部長，就算有睡，也睡得很少，或是直接在指揮中心小睡」。

底下網友看到照片也忍不住直呼，「辦公桌後面是ㄧ張床？部長謝謝您辛苦的付出，也要照顧好自己身體」、「已眼眶泛淚⋯」、「睡在這樣小小的地方 真令人心疼 也真的謝謝你們」、「辦公室居然有床！太辛苦了！」、「看到這張我都要哭了」。

(中時電子報)