衛福部長陳時中日前拋出調漲健保費率的議題，他認為，健保費應該要調整，希望從大結構面討論，也不喪失社會保險、「量能付費」的基本精神。而根據本報網路投票期中結果，74％的民眾都反對調漲健保費率，支持者僅佔25％。難怪前衛生署長楊志良直言，很佩服衛福部長陳時中敢挑戰健保費議題。

衛福部長陳時中17日在指揮中心被問到調漲健保費時表示，調漲健保費率是非常嚴肅議題，要如何不喪失社會保險及量能付費的基本精神，去蕪存菁，必然要經過學者專家各界討論，集思廣益讓制度更完整。

陳時中當天在防疫記者會上談及健保費調漲改革，他表示，這個問題牽一髮動全身，是非常嚴肅的議題，以往就有相關論壇進行討論。整體來說，台灣健保費應該要調整，希望從大結構面討論，也不喪失社會保險、「量能付費」的基本精神，在單一保險結構下讓制度更完整。

陳時中說，台灣健保多年來這麼成功，制度有優點、缺點，包含結構上的問題和不得不的情況，如何去蕪存菁，把有問題的地方改善，必然要經過專家學者各界討論，現健保署同仁，公衛專家，比起當年實施健保累積更多經驗，集思廣益可讓制度更完整。

《中時電子報》也舉辦網路投票，詢問網友，是否支持漲健保費率？

截至19日晚間9時許，共有1821人投票，競有1348票、佔總投票數74％的民眾都反對調漲健保費率，僅459票、佔總投票數25％的民眾支持調漲健保費率。

難怪，前衛生署長楊志良直言，很佩服衛福部長陳時中敢挑戰健保費議題，正因為陳時中現在聲望很高，「他不做也就沒人做得成了」。

(中時電子報)