眼看彈力球風波越吵越凶，似乎欲罷不能；中職聯盟今（19）日承諾，今年球季每隔兩個月公布一次檢測結果，希望能平息各界疑慮。

中職聯盟表示，昨日公佈2020年比賽用球檢測結果，引發各界關注。聯盟除將持續追蹤檢測，並已嚴格要求廠商修正，達到符合2017年中華職棒球團代表會議建議數值0.550-0.570的範圍，並以0.560為最佳標準進行改善。

2020年比賽用球第1次檢測恢復係數（COR）是0.574，第2次檢測恢復係數為0.571；兩次結果皆符合中華職棒恢復係數所的規範（0.540-0.580），但有係數偏高現象。加上聯盟打高投低的現況，聯盟已立即要求廠商改善以達建議標準。

本球季聯盟將每隔兩個月公佈比賽用球檢測結果，並於明年球季起於季前熱身賽階段開始，固定每兩個月對外界公佈檢測結果，以維護比賽用球彈性係數的穩定性。

(中時 )