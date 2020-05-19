曾任馬政府總統府發言人的國民黨革實院長羅智強，今天在臉書發文，舉例中國時報今年1月18日的總統府人事報導，命中率百分之百，當時總統府發言人張惇涵卻臉不紅、氣不喘地痛斥中時「憑空捏造」。他要三問蔡英文和蔡的發言人，「要不要為自己的謊言，向100％忠實神預言的中時，公開道歉？」

羅智強以「當中時的真話被蔡英文抹黑成謊言」為題在其臉書發文指出，「游錫堃立法院長，蘇嘉全總統府秘書長，陳菊卸任，蔡英文回任黨主席……」，中時這篇1月18日的人事報導，命中率百分之百，神預言了蔡英文政府的人事。

然而，總統府發言人張惇涵卻可以臉不紅、氣不喘地痛斥中時：「新聞不是小說，循實查證是根本的專業倫理，對於該報在未與府方查證下憑空捏造不實訊息，感到高度遺憾，也請各界勿受該媒體誤導。」

羅智強說，事實證明，說謊的是蔡英文的總統府，用可鄙的謊言把中時報導的真相，作賊喊捉賊地抹黑成謊言。

張惇涵則回應表示，「聽不懂羅議員在講什麼，也沒有回應。 」

羅智強指出，這已不是總統府第一次說謊，慶富案少東有沒有進入總統府？先否認，快被抓包後，再當沒事一樣承認；總統府私菸案，先信誓旦旦說沒有機要人員涉入，事實證明，就是有機要人員涉入……。「謊言之於蔡英文政府，簡直如陽光空氣水一樣，少了就活不下去！」

羅智強說，他要三問蔡英文和蔡英文的發言人：要不要為自己的謊言，向100％忠實神預言的中時，公開道歉？

羅也當過總府發言人，對於這種把自己的話當屁一樣的蔡英文發言人，真是為「總統府」三個字感到悲哀！

羅說，他當總統府發言人時，也參與人事運作；對人事報導，就是一個原則：「不說謊」，而通常就是「不證實、不否認」。為什麼不能否認呢？因為媒體很厲害，新任某某部長，是不是A？不是，那是不是B呢？一個一個問下去，正確的人選就會揭曉。問到不對的人選，否認，媒體就會猜下一個；問到了正確的人，否認，就是對媒體說謊。

於是，羅智強說，不管問的是誰，來個「不證實、不否認」，讓媒體自己去猜，猜中算有本事。這是因為，我們心心念念「誠信」二字！因為，我們不想說謊，也尊重媒體監督政府的天職。

(中時 )