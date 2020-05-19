內閣改組，9名政務委員中，目前已有8名，行政院祕書長李孟諺表示，未來黃致達將負責重大政策，尚未補實的1名政委，不排除由財經、科技、產業領域尋找人才。

李孟諺說，這兩天會邀請8名政務委員討論，相關督導業務部分也會做調整，新任黃致達過去在重大政策方面，包括歷任閣揆林全、賴清德及蘇揆任內都擔任重要職務，對重大政策研擬推動有豐富經驗，未來也會借重這方面長才。

他說，黃致達過去曾在行政院副院長室及院長室擔任辦公室主任，蘇揆在第一任當院長時，黃致達也跟著蘇揆在行政院團隊，現在也是繼續用黃致達擔任辦公室主任，黃歷任3任行政院長，參與重大政策擬定跟執行，也有豐富經驗，連國民黨主席江啟臣也推崇其才華及認真態度，未來行政院會要他來襄助推動政務。

至於目前政委還有1位未遞補，李孟諺說，現在仍在徵詢及延攬，不排除在財經、科技、產業領域尋找人才，一起為國效力。

(中時 )