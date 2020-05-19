美國總統川普表示，他正在服用一種「效果可疑」的抗瘧疾藥物(羥氯喹)，以幫助抵禦新冠病毒，此舉在印度受到歡迎，他們已提升產量。

美聯社報導，川普再次以行動，來為羥氯喹預防新冠病毒做宣傳。雖然美國食品和藥物管理局警告不要這麼做，因為這可能會導致嚴重的心臟病。

川普對羥氯喹的認可，促使印度也要跟進，印度是世界上最大的奎寧類藥物的生產地，所以這個消息，對印度來說，就成了重要的救命稻草。印度衛生部很快批准，使用奎寧類藥物做為為醫護人員和其他感染高危人群的預防用藥，也作及對重症患者的治療用藥。

孟買的官員甚至制定了一項計劃，對成千上萬的貧民窟居民，投放羥氯喹，以預防群眾感染。

在今年3月底，川普就建議使用羥氯喹治療新冠病毒，當時印度就決定禁止羥氯喹的出口，但是在川普威脅要「報復」之後，取消了禁令。在此同時，印度政府下令製造商，將每月120萬片的產量，提高到300萬片，也導致製作奎寧類藥物的公司股價飆升。

官員們甚至說，印度還有廣大的人工林，可以提高金雞納樹的生長能力。金雞納樹是最早的奎寧來源，由樹皮提煉復合奎寧，自1860年代以來，就被用於治療瘧疾。

根據印度政府公布的數據，印度政府已購買了1億枚羥氯喹藥丸，分發給印度各省，還捐贈給阿富汗、緬甸和多明尼加等國。

印度是世界上最大的非專利藥生產國，非專利藥一直是個快速發展的行業，很有效的降低了全球藥品價格。印度的藥廠甚至可以製作艾滋病的廉價用藥，在每一次的流行疫病期間，印度總能快速的生產，促進了全球救命藥物的供應。

(中時電子報)