翁姓男子19日清晨在台北市松山區住處，疑因與妻子吵架後，遷怒岳母，涉嫌持水果刀砍傷92歲岳母。九旬岳母脖子、雙手多處刀傷，送醫急救後脫離險境，暫無生命危險。警方逮捕翁男，訊後依殺人未遂罪嫌送辦，北檢聲押。

警方調查，78歲翁今天清晨5時許，因金錢問題先與妻子爭吵，同住的岳母睡到一半被吵醒，出來勸架，卻遭憤怒的翁持刀刺傷，包括脖子與雙手至少有3處刀傷，頓時重傷倒地，鮮血直流。

家人報警，救護人員先將老婦送醫急救，轄區松山警分局到場逮人。翁告訴警方，他每次和妻子吵架，岳母都偏袒妻子，他是積怨已久，加上當時與妻子為了金錢問題吵架，才會一時失去理智跑到廚房持刀砍岳母。

據了解，翁懷疑岳母指使妻子不要再借錢給他，讓他兩夫妻失和，才會遷怒。警方訊後將翁依殺人未遂罪嫌送辦，北檢聲押，其岳母急救後，脫離險境，還在加護病房觀察，全案由檢警調查中。

(中時電子報)