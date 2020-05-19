美國國務卿蓬佩奧於台北時間19日晚間發函給蔡英文總統，對其第2個任期表達祝賀之意。蓬佩奧表示，美國一直認為台灣是世界上強而有力且極可信賴的伙伴，在蔡總統領導下，美國與台灣的夥伴關係將繼續蓬勃發展。

蓬佩奧發出的公開信全文如下：

我在此祝賀蔡英文博士將開始她的第2個任期，她的再次當選表明她贏得了台灣人民的尊重、欽佩和信任。在她的勇氣和遠見領導下的台灣展示了活力十足的民主政治，對該區域和全世界都有啟發作用。

長期以來，美國一直認為台灣是世界上強而有力且極可信賴的夥伴。對台灣的支持是兩個主要政黨共同的立場，最近通過的《台北法案》就證明了這一點，法案將加強美台的整體關係，同時支持更緊密的經濟夥伴關係。我們對該地區有共同的願景，包括法治、透明、繁榮和共享的安全。最近發生的新冠病毒大流行更為國際社會提供了機會，藉此了解台灣應對疫情應對模式確實值得效仿。

在展望未來時，我相信，在蔡總統的領導下，我們與台灣的伙伴關係將繼續蓬勃發展。

祝第2個任期成功。

(中時電子報)