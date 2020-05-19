川普政府加大追殺華為力道，宣布任何企業供貨半導體直接產品與相關技術給華為，須經過美國政府審查，這是繼美國商務部去年將華為列入實體清單以來，提高一個等級的禁令，當時美企被迫暫停與華為進行業務往來，讓華為5G旗艦手機無法搭載Google所提供的GMS服務。對此，華為終端雲服務副總裁譚東暉在一場大會上也透露，華為HMS生態的最新進度。

在華為遭禁用GMS(Google Mobile Service)服務後，華為宣告啟動研發HMS(Huawei Mobile Service，媒體另稱鴻蒙系統)系統研發，當作華為手機的替代作業系統。據《香港經濟日報》報導，2020年第一季度，華為HMS全球手機每月活躍用戶達6.5億人次，全球註冊開發者超過140萬，同比成長115%，直至今年5月，該數字已經成長至150萬。

與此同時，接入HMS Core的應用數量超過6萬款，同比成長66.7%。譚東暉表示，華為希望未來幾年全球移動裝置生態，HMS服務能做到與蘋果iOS、Google GMS服務三分天下的局勢。

(中時電子報)