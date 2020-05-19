總統府祕書長陳菊將卸任，陳菊今天表示，擔任總統府祕書長，「是一段意外但充滿收穫的旅程」。儘管將卸任，但這只是人生中諸多階段的其中之一，「在改革與民主的道路上，我會和大家繼續作小英總統的後盾，作伙為台灣的未來打拼」。

陳菊今晚在臉書表示，今天是她擔任總統府祕書長的最後一天，這是一段意外但充滿收穫的旅程，能夠得到蔡英文總統的信任與支持，與一群最優秀、最有理想的同仁一起努力，幫助小英總統深化改革、鞏固民主，「是我生命中很大的豐富和幸運，我內心充滿感激」。

明天，就是小英總統第二個任期的開始，儘管她就要卸下祕書長的職務，但陳菊強調，這只是人生中諸多階段的其中之一，在改革與民主的道路上，她會和大家繼續作小英總統的後盾，作伙為台灣的未來打拼。

她也非常感謝過去兩年多每一位共同奮鬥的朋友們，「未來，相信我們一定能讓台灣變得更美好」。

(中時 )