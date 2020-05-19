咖喱抗疫破功？印度新冠肺炎確診病例已衝破10萬例，居全球第11高。印度上周確診數字增加28％，增加速度高居亞洲之冠。印度總理莫迪政府周一才剛開始逐步解封，重啟經濟活動。

香港經濟日報網站報導，約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，印度1新冠肺炎確診病例10.1萬例，死亡數字為3,164人。

印度公共衛生基金會客席教授潘達形容，印度面對「巨大」挑戰，建議政府應優先處理低收入地區的疫情，並重點控制郊區的疫情，就能減慢確診增長幅度。

印度有573個地區出現新冠肺炎個案，其中，以馬哈拉施特拉邦疫情最嚴重，通報確診3萬例，單是首府孟買就有2.1萬人確診。

印度周一起開始逐步放寬部份地區的工業、商店、辦公室封鎖管制，並重新開啟公共交通服務，以重啟經濟。不過，疫情嚴重地區的封鎖措施則延長至5月31日。

(中時 )