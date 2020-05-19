「九頭身美女」吳佩慈2013年和大陸富商紀曉波戀愛後，2014年11月就宣布退出演藝圈，先後為他生了2男2女，雖然紀曉波很疼她，送豪宅精品包包不手軟，但至今兩人仍未結婚；但去年開始就屢傳紀曉波欠了250億元的消息，近日他名下一棟樓疑似欠租千萬元，吳佩慈稍早則在微博解釋，也向大眾致歉。

據港媒報導，紀曉波在香港壽山村道3間獨棟房子，遭到房屋業者指控為交房租，還有使用冷氣的費用，決定按照契約把去年免租的租金一同追討，總計約2千萬元，更要求把3間房子收回；吳佩慈今(19)日傍晚在微博回應，提到因疫情影響公司行政流程，才會發生「欠租」的誤會，馬上向大眾道歉，說不該占用公共資源，不過，她也打趣說以後可能要多發文，說不定就能避免這種誤會。

吳佩慈微博全文：

昨天從台北飛到香港，今天下午在檢疫了22個小時放行後帶著孩子們開開心心的回家，回家後一滑手機看到新聞驚了，怎麽又有我…。去了解了一下情況，因為防疫緣故，私人公司員工尚未回辦公室辦公，忘存了一張支票，就變成晚付款了會所十幾天租金，昨天上午一發現，就立刻付了。這麽小的事，今天居然還能變成新聞，占用了公共資源，實在感到很抱歉，也謝謝大家關心。這種事情大家都關心的情況之下，我在想是不是乾脆以後多發跟我有關的社群媒體；雖然我不再當自己是女明星了，但四寶媽還是有些值得分享的事的。

(中時電子報)