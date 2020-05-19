總統蔡英文即將展開第二個任期，美國國務卿蓬佩奧今天發表聲明祝福蔡總統第二任期圓滿成功，放眼未來，在蔡總統的領導之下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮。

蓬佩奧表示，蔡總統高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、欽佩及信任。蔡總統帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。

蓬佩奧指出，美國一直以來都視台灣為世界上一股良善的力量，以及可靠的夥伴。台灣也獲得美國兩黨一致的支持，日前正式生效的《台北法案》就是一個例證，《台北法案》不僅強化美台整體關係，也促進了更緊密的美台經濟合作。我們對印太地區有著共同的願景，一個遵循法治、力行透明、追求繁榮，以及人人享有安全的願景。這次的新冠疫情是一個契機，讓國際社會了解為什麼台灣的防疫模式值得效仿。

外交部表示，此為美國國務卿首次發表聲明祝賀我國總統就職，具重大意義，充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好。未來我國政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

(中時 )