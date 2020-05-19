首次防疫式就職典禮 蔡英文邀民眾看直播 21:422020/05/19 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府明天將舉行第15任總統副總統就職典禮，因正逢疫情期間，蔡英文總統表示，明天的520就職典禮，是一場很特別的活動，邀大家收看全程線上直播。 蔡英文今天在臉書表示，此次的就職典禮特別的地方在於，台灣人民共同守住了疫情的侵襲，確保典禮能順利舉辦，更讓世界看見我們的團結。 她說，特別的地方也在於，活動遵守防疫措施，取消大型集會，但全程都有線上直播。她邀請大家鎖定直播、分享直播，「一起來告訴全世界的朋友：台灣人堅持民主、努力防疫，台灣經驗可以為世界帶來貢獻！」 (中時 ) #蔡英文 #賴清德 #就職典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 誰是接班人 520後小英棘手難題 04:102020/05/17 政治要聞 小英重掌民進黨後 綠營誰能接班受矚 10:522020/05/17 政治 同婚立法一周年 蔡英文：很樂意給新人祝福 11:272020/05/17 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 馬英九不去520「雞腸鳥肚」？秦慧珠嗆：馬當總統邀蔡都遭拒 10:552020/05/19 政治 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 視察防疫中心 蔡英文送上「英雄麵」 12:552020/05/19 政治 謝龍介解密「打賴路徑」 籲賴聯手罷免蔡英文 17:212020/05/19 政治 蔡英文520演說 美台專家分析：強調主權 不跨紅線 17:072020/05/19 兩岸 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 美魔女議員質詢到一半爆衣 局長淡定備詢 - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 「我不是韓粉」高雄退休師反罷韓 自製文宣曝7大理由 - 政治 馬英九拒出席520就職典禮 黃創夏反應網大笑！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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