總統府明天將舉行第15任總統副總統就職典禮，因正逢疫情期間，蔡英文總統表示，明天的520就職典禮，是一場很特別的活動，邀大家收看全程線上直播。

蔡英文今天在臉書表示，此次的就職典禮特別的地方在於，台灣人民共同守住了疫情的侵襲，確保典禮能順利舉辦，更讓世界看見我們的團結。

她說，特別的地方也在於，活動遵守防疫措施，取消大型集會，但全程都有線上直播。她邀請大家鎖定直播、分享直播，「一起來告訴全世界的朋友：台灣人堅持民主、努力防疫，台灣經驗可以為世界帶來貢獻！」

(中時 )