韓星鄭俊英去年爆出偷拍、散布性愛影片「老司機群組」，甚至涉嫌下藥迷昏、集體性侵女性，日前二審獲減刑被判5年，但他再提上訴。而最一開始揭露整起事件的記者姜京潤，近日受訪聊到鄭俊英的近況，更預告「還有其他藝人非法偷拍」。

姜京潤記者19日在廣播節目《李在益的政治秀》提及鄭俊英，表示鄭俊英覺得自己非常委屈，本人至今仍主張無罪，所以受害者拒絕進行協商。

而今有韓媒爆出鄭俊英在獄中被同房的犯人惡整，姜京潤也表示知道他在牢裡的遭遇，且透過警方得知，鄭俊英非常怨恨自己，覺得都是因為她才發生這些事，讓姜京潤忍不住說：「與其用寶貴的時間抱怨我，希望他能好好向受害者反省。」

最後，姜京潤更驚人爆料：「正在準備其他藝人的非法拍攝相關報導，已經快完成了，希望大家再等一等。」

鄭俊英、崔鍾訓去年涉嫌酒後集體性侵，原先被判6年及5年刑期，12日進行二審，被改判為5年和2年半有期徒刑，另被判須進行80小時性暴力治療，以及限制二人從事與兒童及青少年相關的工作，期限分別是5年及3年。

(中時電子報)