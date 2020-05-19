蕭敬騰（老蕭）不僅是金曲歌王，事業觸角也愈伸愈廣，繼「老蕭拌麵」在食品界大獲好評後，近來更進軍茶飲界，在西門町開設新店「署茗職茶@AtTea」。據悉他從品牌開發、職前訓練、裝潢費用等全部親力親為，投資大約1500萬元；他的經紀人Summer昨透露，茶飲店原訂3月底老蕭33歲生日時開幕，因為碰上疫情，延至5月試營運，預計5月24日正式開幕。

老蕭向來熱心公益，這次之所以開設飲料店，其實背後隱含不為人知故事。他出道後，不少朋友向他借錢救急紓困，也有朋友託他找工作，他心想「給魚不如給釣竿」，所以他希望用自己的能力，創造一個相對容易入門的事業，幾經考量決定做茶飲。若茶飲店經營成功，日後便開放讓朋友們加盟，十分有情有義，也因為他的出發點如此善良美意，更多員工現在尊敬的喊他為「蕭總裁」。

近2個月準備試營運期間，他親自送飲品給好友周杰倫、昆凌夫婦品嚐，他日前在林俊傑的聖所錄製《我們的樂隊》節目，他也大方送上飲料招待工作人員。他在圈內擁有好人緣，張震、林柏宏都在IG推薦，女神舒淇也稱讚「好專業的茶，清涼一夏」、老蕭的師弟廖柏雅形容是「怪胎美味」，要大家快去喝喝看。

此外，老蕭體恤新冠肺炎疫情當前，第一線的醫療人員工作相當辛苦，他也陸續送茶飲到各大醫院，為第一線的醫療人員打氣。目前西門町是第一家店，待品牌打好基礎後再展店，並開放加盟。老蕭24日將出席「署茗職茶@AtTea」開幕慶，擔任一日店長，並祭出「凡購買芝士霜降皇極烏龍1杯，即贈送芝士霜降蔗香紅茶1杯」的優惠，每日現場限定500組。

舒淇稱讚是「好專業的茶」。（翻攝IG）

老蕭（左）日前親自送上飲料，給好友周杰倫（右）、昆凌分享。（翻攝IG）

張震豎喝完豎起大姆指。（翻攝IG）

林俊傑（右）喝完老蕭送來的飲料，讚不絕口。（翻攝IG）

廖柏雅在臉書推薦師兄蕭敬騰的茶，要大家快去喝喝看。（取材自臉書）

(中時 )