歐洲一體化框架下，最貧窮國家人員自由流通的權利曾經飽受2016年英國脫歐黨派的詬病，也是促成英國脫歐的重要問題之一。英國議會將在本週對脫歐後的移民政策做大幅修改草案的審議，終止歐洲自由流通計畫。

強森政府最近幾個星期反覆強調，不會再拖延與歐盟畫清界限。5月18日星期一，英國議會對歐盟內務工人員自由流通政策的後脫歐時代法案進行議會二審，希望從2021年1月1日開始，正式廢止包括歐盟，冰島，挪威，列支敦士登在內的歐洲經濟區成員，以及瑞士公民的一些移民權，愛爾蘭人除外。其中雖然具體草案還未公布，但首相強森早前已經公布了“按點積分”計畫，效仿澳大利亞移民政策，吸引高級別職業人來英國工作。英國內政部表示，這是為了吸引高素質外國人，令其他外國人望而卻步，同時讓英國本國公民逐漸回流到相對不需要高素質的工作崗位，這些崗位此前一直被亞洲移民和東歐移民佔據。

法廣網報導，這一“按點積分”的政策換算成年收入的話，意味着，移民英國的門檻將會是一年至少賺2萬8千6百歐元，同時，申請者還必須擁有良好的英語能力，以及一份僱傭合同。雖然這與全國的收入中位數相比還是低，但卻可以卡住很多健康與社會領域工作人士。在英國急需醫護的疫情期間，這招致了反對派的強烈憤慨。一份統計顯示，疫情之前英國全國公立醫院護士缺5萬人，養老院缺護理超過12萬人。截至目前，英國公立醫院當中，超過13%的僱員是外籍人士，歐盟成員國公民佔到5.5%。光是護士群體，就有17%來自歐盟。對於爭議，英國內政部回應稱，將配套相應政策，從速處理醫護人員和類似崗位人士進入英國的檔案，此外上述領域僱員在英工作許可今年10月之前過期者，將可自動延長一年。

由於工黨，蘇格蘭民族黨獨立人士，自由-社會黨人士票數不夠，加之託利黨人很難對一份積分政策模糊的法案說不，這份草案最終過審的幾率很高。事實上，這份法案並不決定未來英國簽證的獲取方法，而是僅僅結束歐洲自由流通政策。之後，英國政府將對細節再做規畫。

(中時 )