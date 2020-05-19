Moderna 疫苗初步試驗結果透露好消息，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾對經濟前景傳達樂觀消息，激勵美股周一上揚，終場收漲911點，創自4月6日以來的最大單日漲幅。但美國周公布4月份新屋開工數為89.1萬套、月減30.2%，創2015年2月以來最低數據，市場靜待鮑爾與美國財政部長媒努欽的國會證詞，美股周二(19日)開盤走跌81.14點、以24,516.23點開出，隨後跌勢一度擴大至近200點。

鮑爾17日在接受媒體專訪提到，假設未爆發第二次疫情，今年下半年經濟將回穩，至於經濟要完全復甦，疫苗問世將為民眾帶來好消息，鮑爾強調當前經濟情勢加上美國活力以及金融體系表現，可期未來經濟成長大幅反彈。

截至台北時間19日晚間9點50分，道瓊指數下跌208.41點或0.85%、暫報24,388.96點；標普500指數14.33點或0.49%、暫報2,939.58點；那斯達克指數上漲4.26點或0.046%、暫報9,239.09點。

代表科技股的指標指數費城半導體上漲0.62點或0.03%、暫報1783.16點。台積電ADR股價下跌0.72美元或1.39%、暫報51.15美元。

(中時電子報)