據中新社報導，法國執政黨「共和前進黨」19日失去國民議會（國會下議院）絕對多數席位，給法國總統馬克洪的未來執政增添不確定性因素。

當天，共和前進黨的國民議會議員中有7人正式「出走」，參加新組建的「生態，民主，團結」派別，該陣營目前有17名議員參加。共和前進黨的席位由此減少到288席，比289席的絕對多數少了一席，從而使執政黨失去了國民議會絕對多數席位。

法國國民議會共有577席，在2017年舉行的選舉中，馬克洪所屬的共和前進黨曾一舉奪得超過300席，隨後執政黨所擁有的席位便緩慢下降。最近兩年，由於「黃背心」示威浪潮和全法大罷工的影響，共和前進黨面臨較大的執政壓力。而新冠肺炎疫情又導致法國政府推動的多項社會改革陷於停滯，改革的前景並不明朗。

法國國民議會議長費朗確認執政黨失去多數席位，但他表示執政黨仍可以聯合國民議會中的其他黨派如「民主運動黨」等推動議事日程。費朗表示，共和前進黨如能聯合民主運動黨，依然能握有342席。但有分析認為，這意味著執政黨將不得不與其他黨派進行更多聯絡和磋商。

新組建的「生態，民主，團結」派別是由兩名前執政黨議員領導的，他們的目標是「實現社會和生態轉型」，宣稱其既不支持執政黨，也不支持在野黨，會根據議題的具體情況在議會中投票。

法國實行國民議會和參議院兩院制。在全國577個選區中，每個選區產生1名國民議會議員，由本選區選民直接投票選出，任期5年。

(中時 )