華梵大學校長李天任今天宣布，9月起，華梵大學將實施形同免學雜費的政策。（林志成攝）

華梵大學19日宣布免學費政策，引發討論，有私校教師直言「這是在自殺嗎？」私校工會則表示私校價格戰已經開打，口袋不深的學校恐怕難以存活；並提醒「羊毛出在羊身上」，考生仍要慎選財務健全、辦學品質優良的學校。

撥一撥算盤，華梵大學此次針對將近千名新生免學費，以每人每年10萬元計，至少少收1億元學費，由於學費是私校重要的經濟來源，有的私校財源學費甚至占了8成之多。有私校教師因此不解表示：華梵「這是在自殺嗎」？

對此，私校工會理事長尤榮輝表示，華梵大學免學費政策已宣告私校開打價格戰，其後續的效應是：一、許多財務原本就困難的私校因沒經費打價格戰，將被迫提早退場；二、許多私校若跟進提高招生獎助金或減免學費，會讓學校財務更困難，恐怕排擠教育經費，降低教育品質。他直言，有些學校更會以扣減教師年終獎金、扣薪或以資遣教職員因應。

尤榮輝表示，私校打價格戰是自相殘殺，這是一場私校「割喉戰」，比的是誰的口袋深、誰的氣長，10年後還能存活的學校就是贏家。他提醒主管機關要特別注意私校為招生打價格戰，或濫發獎助學金是否會危害教學品質，侵害學生受教權和教職員工作權。

尤榮輝說，考生要注意「羊毛出在羊身上」，天下沒有白吃的午餐，私校辦學經費原本捉襟見肘，濫發獎助金或以優惠學費招生的學校是否還能維持教育品質不無疑問；建議考生仍要慎選財務健全、辦學品質優良的學校，不要短視近利。

他也表示，少子化讓多數私校財務困難，如何還有餘裕打價格戰？正常情況學校應以師資、設備、特色及專業課程，以及校園設施和環境來吸引學生就讀。私校打價格戰，用低價搶學生，除劣化教育品質外，後續恐怕會衍生更多亂象。

(旺報 )