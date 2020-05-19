新北市政府警察局土城分局金城派出所警員宋子豪及張旻澤日前凌晨擔服巡邏勤務時，協助一名老人家返家，經了解許姓老翁想獨自步行找朋友，卻迷失在土城街頭，所幸遇到熱心民眾及警察才能讓老翁順利返家，民眾也將這暖心的一面分享在臉書，顯現社會充滿溫馨的氛圍。

109年5月18日4時47分許金城所警員接獲民眾報案，表示在和城路二段(駕訓班後門)附近疑似有迷失老人，警方獲報後立即前往，發現一名老翁在路上徘徊，體力似乎有點不濟，眼神茫然不知所措，在員警耐心詢問下，老翁表示家住在中和區，想要去該區圓通路找朋友聊聊天，但因走錯路，卻越走越遠，正當發現自己怎麼走到不認識的地方時，碰巧遇到熱心民眾上前關心，並報警協助。

經警方了解，許姓老翁僅記得家住中和區復興路，但卻不記得家人電話，因此無法連繫其家人到場接回，警方擔心其體力不支且避免意外發生，於是決定直接以巡邏車載其返回中和，老翁返家後，家人才知道這段迷途記，非常感謝警方的貼心協助。

土城分局呼籲，若家中有老人、身心障礙、失智症者或有走失之虞者，應替其申請愛心手鍊，若使用者走失時，民眾、警方皆可透過愛心手鍊上編號協助通知，幫助家屬儘速尋回親人。

(中時 )