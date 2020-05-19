金曲歌王蕭煌奇和Lulu主持《上奅台灣歌》建立好交情，Lulu 18日晚在IG開直播，蕭煌奇留言力挺而被拉進直播，他預告將於23日舉行「2020 TME LIVE超現場 蕭煌奇的周末晚宴」線上音樂會，Lulu毛遂自薦當嘉賓，沒想到此時網路訊號正好斷線，顯示為「蕭煌奇已退出直播」，讓Lulu好氣又好笑，大叫：「老師是不是不想讓我唱歌啦！」

Lulu昨晚臨時起意邀蕭煌奇一起直播，兩人合唱〈迷路在雲端〉、〈〈咱結婚好嗎〉等歌曲，蕭煌奇也開放點歌，自彈自唱〈候鳥〉、〈好好先生〉、〈停了的鐘〉，其中〈阿嬤的話〉讓眾人聽得如癡如醉，Lulu更當場紅了眼眶，「讓我想到自己的阿嬤。」而蕭煌奇重新上線後，也立馬邀請Lulu之後一起開直播音樂會，唱個過癮。

受到新冠肺炎疫情影響，蕭煌奇原定本周在台中演出舞台劇《遇見自己》已宣佈取消，很多商演皆延期，讓他感到非常遺憾，這段時間他有空就追劇，一天最多狂追8小時，從《包青天》一路看到《俗女養成記》、《誰是被害者》，「看著看著一下子時間就過了，防疫記者會也是每天追，差點忘記還要籌備新專輯。」

他幽默說，每天居家防疫很少說話更別提唱歌，太久沒有「運動喉嚨」，近日收到騰訊音樂的邀約非常開心：「終於有機會可以唱歌了！ 」他準備了所有經典壓箱寶歌曲，且每天健身2小時，包括跑步、有氧、拳擊和核心運動、皮拉提斯全都來，，要把唱爆音響的肺活量都用在這場音樂會。他也說，現場沒有歌迷互動，必須憑真本事，讓他更專注追求完美。

TME LIVE超現場線上演唱會曾邀請伍佰、A-Lin等天王天后登場，「2020 TME LIVE超現場 蕭煌奇的周末晚宴」將於5月23日晚間8時起，由騰訊音樂娛樂集團旗下的QQ音樂、酷狗音樂、 酷我音樂、全民K歌四大平台線上呈現。

蕭煌奇在直播中自彈自唱，歌聲動人。環球音樂提供

(中時 )