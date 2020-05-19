罷韓最後關頭，高雄市長韓國瑜溫情喊話，18日針對請假選總統向市民正式致歉，「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」。但他強調，參選也是想讓高雄更好，銷假後他1天當2天用，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」。

高市議會昨（18）日舉行第3次定期會，綠營磨刀霍霍，韓國瑜化被動為主動，花1小時報告政績後，話鋒一轉表示，市府團隊冷靜、謙虛傾聽市民的批判，去年他請假3個月參選總統，特別向市民朋友致上最高歉意。

「非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了！」但韓國瑜強調，請假期間每天都和團隊聯繫，確保市政建設不間斷，選後銷假上班1天當2天用，與團隊念茲在茲要高雄變得更好。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》說到重點，高雄市議員要韓國瑜道歉，結果還不滿意，要你鞠躬，想必就算鞠躬還不會滿意，可能還會要你下跪，可能還要你乾脆自己辭職還是幹嘛的。這些人不在乎真相，只想弄死、羞辱死對方而已。

網友舉例，看看陳明文三百萬怎麼搞？先躲個幾天，記者會也要挑自己嘉義開；楊蕙如怎麼搞？直接躲起來，躲到選舉完再出來玩。

韓國瑜打從北農被指控開始他就這樣，你要懷疑我菜蟲，我帳目就全部擺出來你自己看，後來也是這樣，外面罵什麼，說他什麼，都自己跳去前面講，結果最後就是被打到頭破血流。

網友也說了一個六爺的故事，六爺被胡萬指控吃了兩碗粉，只給了一碗的錢，六爺堅持自己只吃了一碗，當然只給一碗的錢，最後六爺揮刀切腹，自清只吃了一碗，六爺切腹臨死前，胡萬小聲的在他耳邊說，「我知道你只吃了一碗」。

網友感嘆，韓國瑜就是六爺這種政治人物，而要搞政治的，要學胡萬，學六爺只會早死。

(旺報 )