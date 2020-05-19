新北市鶯歌康匠工廠3個月來平均每日生產百萬片口罩，防疫期間成為全台最重要的口罩生產工廠之一，鶯歌區長周晉平19日代表新北市至廠區感謝辛勞的第一線「製罩」人員。鶯歌區長周晉平表示，台灣疫情能夠穩定，成為世界指標，工廠作業人員功不可沒。

新冠肺炎肆虐，全球陷入口罩荒，中央政府為增加產能，在2月初加派國軍及後備軍人、國軍親屬共30多人進駐鶯歌口罩大廠「康匠」製造股份有限公司，協助全民「製罩」抗疫。

周晉平表示，自國軍、志工進駐後，康匠工廠口罩產能從原本的30萬增至120萬左右，增加約4倍，提供台灣民眾大量防疫口罩，這次特別準備10箱咖啡、肥皂到廠區，贈送給第一線工作人員，代表新北市感謝大家。

新北市鶯歌區後備軍人輔導中心王萬成表示，這次支援的後備軍人與國軍眷屬來自三重、蘆洲、新莊、中永和、土樹三鶯、板橋等地，且皆是無酬支援。

王萬成說，當初疫情爆發，許多人就主動提出申請，希望加入生產作業，其中不乏有人向公司請假來支援，精神令人欽佩；志工的工作時間為上午8時至下午5時，國軍則是晚間8時至隔日上午8時，軍方與工廠員工通力合作，24小時不停工。

鶯歌區公所強調，台灣這次能在防疫上有如此優異的表現，這群工作人員功不可沒，但還是要提醒民眾，千萬不能因疫情穩定就鬆懈，要時刻保持警戒，將防疫做到位。

(中時 )