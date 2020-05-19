三峽恩主公醫院為提供民眾更好的醫療品質，於105年耗資13億興建地下3層、地上6層的門診大樓，耗時4年終於近日完工，25日試營運。恩主公醫院表示，新大樓總樓地板面積達3045坪，除基本的門診區、癌症醫療中心，還有高階健康管理中心，預計每日可增加3000人次門診服務量。

行天宮1997年在三峽設立恩主公醫院，並於2年後升格為「區域教學醫院」，是當地最重要的大型醫院之一，多年來服務無數病友。

恩主公醫院為增加醫療資源，105年耗資13億打造一棟全新門診大樓，地上6層、地下3層，與院區原本的中山、復興醫療大樓相距僅150公尺，形成醫療服務黃金三角。

新大樓1樓大廳將提供批價、掛號、藥局、檢驗等服務，2至4樓將設為西醫門診及檢查室，5樓將設置病檢分離的「高階健康管理中心」，可量身訂作健檢套餐。

新大樓6樓將設置化療中心，屆時將規劃標準的無菌制劑調劑室，改善整體動線，大幅縮短門診化療藥物傳送時間，加快病人看診至藥物注射便利性。

恩主公醫院表示，門診大樓試營運後，預計每日可提供3000人次的門診服務量，將大幅舒緩土樹三鶯居民的就醫需求。

(中時 )