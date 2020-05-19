時序入夏，登革熱高峰期將至，樹林區長陳奇正有鑑去年10月該區曾發生5件登革熱確診案例，近日特別帶著全區42位里長引領志工「全區擴大清潔」，參與人數達上千人，聲勢浩大，清洗里內菜、果園、儲水容器與髒亂點，並安排清潔隊消毒全區，希望帶動全市民一同來防疫。

近日氣溫逐漸升高，高溫高濕環境容易產生病媒蚊，正式進入登革熱、屈公病高峰期，加上衛生局於日前發文通報，樹林區誘卵桶監測陽性率偏高需加強注意樹林區長陳奇正16日上午帶著里長、志工、後備軍人約50位至各里大清掃。

樹林坡內里長陳譽丰表示，因今年有加強宣導，里民都很重視防疫工作，昨日清潔的時候發現許多民眾家中水桶都有用網子加蓋，還有里民看到清潔活動，主動加入幫忙。

陳奇正指出，近日平均氣溫達28度，是病媒蚊最容易孳生的溫度，樹林區公所謹記去年教訓，超前部署，與里長帶頭清潔，也吸引許多居民加入幫忙，全區共有千人響應活動。

陳奇正強調，民眾務必提高警覺，加強家戶內外將盆栽底盤移除或倒置，徹底清除積水，落實防疫措施「巡、倒、清、刷」，避免疫情傳播。

樹林衛生所主任曾淑娟提醒，是登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處，民眾每周至少都要清潔家中盛水容器一次，將登革熱疫情蔓延風險降至最低。

(中時 )