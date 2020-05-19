Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）宣佈將於2020年6月19日發售的PlayStation 4 (PS4)遊戲軟體《The Last of Us Part II（最後生還者 2）》，將同日推出「PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」，建議零售價為新台幣12,980元。限定版套裝包含一部完全原創設計的霧面PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) 主機(硬碟容量：1TB)，上面刻有艾莉的紋身設計圖案、限定版DUALSHOCK 4無線控制器、PS4遊戲軟體《The Last of Us Part II》藍光光碟普通版，以及可兌換數位內容的代碼，當中內容包括《The Last of Us Part II》的PS4動態主題及個人造型等等。

《The Last of Us Part II》限定版DUALSHOCK 4無線控制器亦將單獨販售(型號︰ CUH-ZCT2GZTX)(建議零售價︰NT$1,980)。以霧面的鋼鐵黑為基調，配上白色的細節及PlayStation shapes。控制器的右下方刻有艾莉極具標誌性的蕨類植物紋身圖案，觸碰版上則刻有《The Last of Us Part II》的標記。

除此之外，更會同時推出《The Last of Us Part II》限定版無線耳機組(型號︰ CUHYA-0080SB)(建議零售價︰NT$2,980)，以霧面的鋼鐵黑色調與緋紅色的內側耳墊締造出鮮明對比，這款極具個性的無線耳機組亦將配有艾莉的蕨類植物紋身圖案及遊戲標記。

無線控制器和無線耳機組也將同步推出(圖/SONY 提供)

《The Last of Us Part II》藍光光碟普通版(NT$1,790)、藍光光碟特別版(NT$2,390)、 藍光光碟典藏版(NT$5,090)及藍光光碟艾莉版(NT$6,890)於即日起接受預訂，顧客可於全台PlayStation特約經銷商進行預訂。凡預訂實體版將可獲贈「艾莉紋身圖案手提袋」一個，數量有限，送完即止。

艾莉紋身圖案手提袋(圖/SONY 提供)

另外，《The Last of Us Part II》數位版現已開放預購，數位普通版建議零售價為 NT$1,790，數位豪華版建議零售價為NT$2,090。

下載版預購詳情：

(科技)