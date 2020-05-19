明(20)日滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區降雨較為短暫，但各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，周四(21)、周五(22)各地均有豪大雨出現機率，民眾須特別留意。

中央氣象局表示，明(20)日鋒面位於中南部上空，屆時會有雷雨及局部性大雨或豪雨發生機率，北部及東北部雨勢相較今天更為緩和。

星期四(21)開始西南風增強，將帶來暖溼水氣，與位於台灣上空的梅雨鋒面相互作用容易產生旺盛對流雲系，周四、周五(22)兩天全台雨勢會較今天明顯，較大雨勢涵蓋區域將近全台，屆時有短時強降雨及雷雨機率，周五中南部山區也有大豪雨、雷擊及強陣風等發生機率，天氣劇烈民眾要多加留意。

氣象局指出，這波梅雨鋒面大約周日會南移到巴士海峽，預估會停留1至2天，中南部天氣相較北部會相對不穩定，請民眾隨時更新氣象局發布的最新資訊。

溫度方面，由於降雨的關係，各地高溫約26至29度，且受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍多為良好等級，竹苗及中部沿海地區風速弱且海上臭氧濃度較高，局部地區可能達普通等級。

雨量分級定義：

大雨：24小時累積雨量達80毫米以上／小時雨量達40毫米以上。

豪雨：24小時累積雨量達200毫米以上3／小時累積雨量達100毫米以上。

大豪雨：24小時累積雨量達350毫米以上。

超大豪雨：24小時累積雨量達500毫米以上。

(中時 )