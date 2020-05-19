資本市場波動大，國泰人壽投資加快「轉身」速度。據國泰金控19日法說會揭露，首季國壽趁債券殖利率走低、債券價格上揚，實現211億元的債券資本利得，同時也趁股市高點，實現160.4億元的股票利得，合計賣股票及債券就賺371.64億元，創同期新高，且已接近去年全年資本利得的50％。

出售債券實現獲利後，國壽3月也趁債市信用風險升高之際，趁勢大買海外高利率公司債，補充債券投報率，加碼金額恐逾新台幣1千億元；另外，台股及美股等3月都大回檔，國壽亦逢低加碼，合計加碼金額亦可能有1~2千億元 以上。

新冠肺炎在今年3月造成的股災及債災，重創金融業者、尤其是壽險公司淨值，國壽首季淨值即少了1,154億元，且帳上股票也從未實現獲利轉為未實現虧損300多億元，但4月市場急速反彈，國泰金第一季法說會揭露，國泰金淨值已從3月底的6,696億元，4月底回升到7,610億元，等於一個月回升914億元。

同時，國泰人壽淨值項下金融資產3月底是未實現評價損失136億元，到4月底轉為未實現獲利830億元，一來一往就是增加960億元；另外在攤銷後成本（AC）項下的債券未實現利益，4月底也達2100億元，亦增加近千億元，等於一個月國壽身價回升逾1,900億元。

總結國壽第一季投資操作成效，在加速實現股債資本利得後，首季避險後投資收益率是4.16％，僅次於2018年首季的4.48％，且首季投報率4.16％亦高於資金成本3.92％，即有明顯利差益。

(工商 )