國巨ECB順利完成訂價作業，於2020年5月19日完成海外可轉換公司債(ECB)訂價，轉換價格以 5月 19日收盤價373元為基準價格，轉換溢價率為30％，換算轉換價格為每股485元。本次發行之海外可轉換公司債，發行期間五年，票面利率為0%，發行總額為美金1.8億元。

由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美的合併綜效，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額2倍的超額認購，足見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。

國巨公司甫於4月20日完成總金額約美金6.5億元的海外存託憑證(GDR)募資，今日再順利完成總金額美金1.8億元的海外可轉換公司債(ECB)訂價，除了提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略外，並有效提升國巨公司的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。

(工商 )