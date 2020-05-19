百貨業今年母親節檔期受到疫情衝擊，業績普遍差強人意，隨著國內疫情逐漸趨緩，進入「防疫新生活」階段，加上5、6月正值百貨零售業五窮六絕的傳統淡季，台中百貨業者紛紛祭出520告白節、初夏換季、年中慶等促銷活動，強催買氣。

其中，兩千年唯一一次的「2020520」，代表著「愛你愛你我愛你」，新光三越5/20將透過APP送出「愛你萬倍心意禮金」，新光三越會員只要在5/20（上午10點至晚上11點59分）開啟APP，扣1點會員點數即可參與「愛你萬倍心意禮金」禮券回饋活動，有機會獲得愛你1萬倍-2萬元電子贈品禮券、愛你1千倍-2,000元禮券、愛你百倍-200元禮券、點點都愛你-10點會員點數。

新光三越台中店表示，還未下載新光三越APP的民眾，只要在5/19至5/20期間完成下載並成為會員，即可免費獲得10點會員點數，520當天就能參與「愛你萬倍心意禮金」禮券抽獎回饋活動！而幸運領到新光三越心意禮金的民眾，5/21至5/31期間，於店內消費即可使用禮券回饋。

此外，台中大遠百表示，「活力樂一夏」即日起至5/29初夏換季活動，針對男、女、童裝祭出多項超值優惠，百貨服飾累計滿5,000送200、指定銀行加碼百貨服飾單筆刷6,600並分6期，再送200元抵用券。

隨著確診人數+0的好消息增加，民眾在保持社交距離及衛生清潔的前提下，逐漸步出戶外，恢復正常生活。MUJI無印良品為替消費者打氣，提出「好感生活應援」優惠，5/20-6/2凡於MUJI無印良品門市購買指定商品系列即享現折優惠，單品最高可享現折3,900元，逾20款商品系列，總計現省18,240元。

(工商 )