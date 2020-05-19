蔡英文總統520演講兩岸主軸緊扣「和平、對等、民主、對話」，未來在處理兩岸事務上，也會循著《憲法》以及《兩岸人民關係條例》做為處理的原則。國民黨團總召林為洲說，這基本上就是國民黨一直以來的主張，奉勸民進黨別再搞兩手策略，要靠向國民黨的兩岸論述相當歡迎。

林為洲也奉勸民進黨不要再搞兩手策略，名義上要走溫和穩健的兩岸路線，一方面又放任綠營立委、獨派去提法理台獨修法，兩岸穩健的票也要，搞台獨的票也要，但明明這些是自相矛盾，要依照《憲法》，其中就有「國家統一前」跟「固有疆域」這些文字在，跟台獨怎麼會是一樣的？

國民黨立委呂玉玲則表示，民進黨每4年都會提一次修憲委員會，結果每次雷聲大雨點小，最後都是不了了之。這次朝野有共識的18歲公民投票權，國民黨在3月就已經在院會中交付委員會審查，立法院卻遲遲不召開修憲委員會。

呂玉玲認為，民進黨應該是在考慮「五權分立」及「中央政府體制」是不是要提出修改，但是看到前總統府祕書長陳菊派赴監察院長已經勢在必得，相關單位的人事職缺，總統都已經安排妥當，推測民進黨對於政府體制、五權分立的憲改，應該不會有變動的想法。

至於兩岸政策部分，呂玉玲表示，蔡英文的「民共平台」已經證實了兩件事，第一件事是「溝通比衝突更能帶來和平」，第二件事是「不是不能交流，是民進黨才能交流」，但是黨內不願放棄中共作為炒作議題帶來的政治紅利，蔡英文再怎麼想要推動兩岸溝通，短期內都很難有進展。

(中時 )