妻夫木聰浮誇演出飯店業務一角。（双喜電影提供）

佐藤健當少爺依舊帥氣。（双喜電影提供）

日本爆笑熱血喜劇《靠北少女》由帥哥美女級的吉澤亮與廣瀨鈴領銜主演，卻因為導演濱崎慎治人緣太好，結果招來一票日本藝能圈顏質爆表的明星入鏡參演，不但讓「神之胸」池田依來沙客串酒店公關，旁邊彎腰斟茶遞水的小弟竟然是人氣男神佐藤健，資深帥哥妻夫木聰更當起飯店業務與廣瀨鈴等人同場飆戲，松田翔太更是出面神救援。

濱崎慎治形容這次的拍攝感覺到大家對電影是多麼有愛，開心表示這部電影像是明星過校慶片，片中出現的路人甲乙丙都大有來頭，幾乎每5分鐘就有一個藝能名人入鏡「靠北」，大夥為宣傳，還比出電影裡象徵金屬音樂魂的一陽指手勢，相當逗趣。

電影中，叛逆少女廣瀨鈴因為處處反對老爸堤真一的關心，藉由金屬樂整天把「靠北」的去死心聲放在音樂裡，沒料到藥廠老闆堤真一竟捲入併購陰謀，趁著他因為親自試藥可以進入假死2天狀態的「死亡狀態」下，在公司超級無存在感的吉澤亮要幫廣瀨鈴與堤真一一起捍衛公司不被陰謀併吞。電影22日在台上映。

(中時 )