美國務卿祝賀蔡總統就職 府：彰顯台美互信友好 22:452020/05/19 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 崔慈悌攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國國務卿龐培歐於今天稍早發表聲明，恭賀蔡英文總統連任就職，總統府發言人黃重諺表示，龐培歐國務卿的聲明，具體展現美國對台灣民主的堅定支持，更充分彰顯了台美雙方的互信與友好，總統府表達誠摯感謝。 黃重諺說，誠如龐培歐國務卿指出，台美雙方對於印太地區具有共同的願景，美國持續視台灣為世界上一股良善力量及可靠的夥伴，作為國際社會的一員，台灣也將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，深化台美全球合作夥伴關係，並為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。 (中時 ) #美國國務卿龐培歐 #蔡英文 #台美關係 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 誰是接班人 520後小英棘手難題 04:102020/05/17 政治要聞 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 小英重掌民進黨後 綠營誰能接班受矚 10:522020/05/17 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 馬英九不去520「雞腸鳥肚」？秦慧珠嗆：馬當總統邀蔡都遭拒 10:552020/05/19 政治 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 視察防疫中心 蔡英文送上「英雄麵」 12:552020/05/19 政治 蔡英文520演說 美台專家分析：強調主權 不跨紅線 17:072020/05/19 兩岸 羅智強三問蔡英文及發言人：要不要向中時公開道歉？ 府方回應了 21:472020/05/19 政治 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 美魔女議員質詢到一半爆衣 局長淡定備詢 - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 「我不是韓粉」高雄退休師反罷韓 自製文宣曝7大理由 - 政治 馬英九拒出席520就職典禮 黃創夏反應網大笑！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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