針對美國國務卿龐培歐於今天稍早發表聲明，恭賀蔡英文總統連任就職，總統府發言人黃重諺表示，龐培歐國務卿的聲明，具體展現美國對台灣民主的堅定支持，更充分彰顯了台美雙方的互信與友好，總統府表達誠摯感謝。

黃重諺說，誠如龐培歐國務卿指出，台美雙方對於印太地區具有共同的願景，美國持續視台灣為世界上一股良善力量及可靠的夥伴，作為國際社會的一員，台灣也將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，深化台美全球合作夥伴關係，並為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

(中時 )