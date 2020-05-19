全球最大蘋果代工廠鴻海受到新冠疫情衝擊，加上工作天數減少，今年首季合併營收9291.33億元，跌破兆元大關，毛利率、營益率、淨利率分別為4.5％、0.49％、0.22％，均呈現三率三降，稅後淨利新台幣20.83億元，年減89.5%，為2008年金融危機以來單季最低，每股稅後純益僅0.15元。對此，財經專欄作家高燦鳴表示，這也揭露了蘋果未來前景恐怕不妙。

針對Q1財報遜色，鴻海強調，隨著復工率的拉高，Q2營運回穩，預期企業、運算、元件需求反彈可望由15％起跳，鴻海預估，Q2營收估季增幅度有望達到兩位數的成長，惟手機業務需求仍未明朗。

高燦鳴表示，雖然鴻海在預測未來營運有機會回溫，但在手機業務的警告也揭露，恐怕蘋果的手機需求也受到疫情衝擊，鴻海也在法說會上提到，包括蘋果iPhone的消費產品業績本季將有年減15%的幅度，比上一季年減14%還糟。

高燦鳴指出，蘋果執行長庫克先前就透露，今年3、4月之際表現讓人非常失望，但直至4月中旬將看到相對回穩的情況，與此同時，最新的iPhone SE也陸續在全球發售，但蘋果4月30日的公布今年第一季度財報同時，也不提供本季財測，這是蘋果過去10年來從未有過之事。

(中時電子報)