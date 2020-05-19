緯西企業集團旗下的汽車零組件廠商-首特精密公司，大埔美精密機械園區新廠房19日舉辦動土典禮，「動土代表給台灣一份力量，給嘉義一份就業機會！」嘉義縣長翁章梁期待新廠房完工啟用後，將促進嘉義繁榮，帶動台灣進步。

首特精密母企業-緯西企業集團於1974年成立，以從事馬具產品的生產及銷售，隨著規模成長進而跨足戶外家俱及汽車零件業；目前集團總部在台中市，工廠在中國上海、廈門，以及越南胡志明市、平陽省及泰國春武里省；另在美國北卡羅來納州、紐約及比利時設有倉庫及銷售據點。

緯西集團汽車零件事業部生產基地在越南平陽省的福肯工業，自2013年起開始從事汽車零件的開發生產及後續的精密加工，主要生產項目為廢氣回收系統（EGR）零組件及渦輪增壓系統中所使用的輕量化渦輪殼，歷經7年的淬鍊洗禮，在品質、交期及工程能力上皆有大幅提升隨著訂單的持續擴大，產能及人力需求倍增。

為響應政府根留台灣政策，緯西集團以首特公司名義購入大埔美園區二期、總面積8528.68平方米土地，預計興建現代化科技廠房，開發引進自動化製程，興置研發生產中心，主要以生產汽車零組件為主，期待將產品開發生產的核心技術留在台灣，持續培育人才，作為集團汽車零件事業部門日後複製轉移技術的示範生產基地。

大埔美精密機械園區目前進駐廠商計有115家，已有80家生產營運，其它廠商已進入興工階段。

翁章梁指出，緯西集團橫跨多國，汽車零組件在國際分工中扮演重要角色，未來將結合民雄航太研發基地計畫，並與民雄、頭橋、嘉太等工業區廠商，跨域攜手建立合作平台，藉技術合作與產學交流，共同提升嘉義企業技術的提升，創造嘉義工業區的競爭優勢，帶動嘉縣產業發展。

(工商 )