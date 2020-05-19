72歲的資深導演梁修身，去年率先同學從政大EMBA碩士班畢業，今年他再度突破自我，報名龍舟隊及學薩克斯風，過去曾獲金鐘男演員獎，至今仍好學不倦，他認為「生活不要過得糊裡糊塗」，而練樂器3個月以來已能吹2首歌曲，訂定目標要當街頭藝人，若有機會演出，幽默說要相約同好一起，「我只要準備一頂帽子就好」，也會將收入捐給公益單位。

梁修身透露，從中學時就嚮往當街頭藝人，好學的他持續進修唸書，看著女兒梁嘉媛讀音樂系、兒子梁正群會創作，自己也持續圓夢，不過他笑說，好友同學聽到他練薩克斯風「多半都很驚訝」，而這段期間練習下來，從一開始吹5秒斷氣，到現在可一口氣吹12拍，他說技巧沒別的「就是熟能生巧」，透露一開始從上午8點開始練習，但卻被鄰居抗議，後來改到中午練習，鄰居才沒意見，他不好意思地說「可能大家喜歡悅耳音樂」。

曾嚮往當街頭藝人，梁修身近來勤練薩克斯風。（梁修身提供）

過去就讀EMBA時，有參加過籃球社、羽球社，這回參加龍舟賽，更報名長青組、男女混合組比賽，為此特訓2個月，梁修身認為划龍舟除了能練身體，「更知道團隊精神的重要，任何一個人都不能疏忽，就像拍戲團隊，不能有節奏的閃失，需要培養默契、體力」，不過梁修身因年事高，膝蓋關節退化，划龍舟時用右腳或左腳頂住特別小心，其他靠上半身出力比較多。

梁修身勤於安排生活，說到自己並非要退休，「對熟悉的影視工作熱情不減，仍持續在做功課，我用欣賞、觀摩的角度，來關心影視產業」，也提到敬佩許多新銳導演，「很多後起值得我們觀摩和學習」，謙虛地說「我們不見得有好的經驗可以傳承，但我們也樂見她們的成長」。

近期參與划龍舟比賽的梁修身，比喻划龍舟和拍戲都要團隊合作。（梁修身提供）

近年和兒子梁赫群、梁正群互動越加熱絡，梁修身透露，自己以前很少稱讚兒子們，尤其梁赫群是節目製作人，梁修身不諱言說「以前看他製作整人遊戲，我真的不以為然」，但認為兒子成長許多，尤其婚後變成好爸爸，轉變很大，只要不工作就回家，笑說現在不是兒子們纏著他，是他纏著兒子。

梁正群最近演出《鏡子森林》、《路》、《姊妹們追吧》等劇，梁修身說都有看，分享自己和年輕演員合作時，都會特別注重他們的眼神，「所以我有跟兒子說，他現在不但有神，眼神也非常靈活」，像這次在《路》中的演出，「我有稱讚他，一開始沒台詞，但他的肢體和眼神，不會讓觀眾忽略他的存在，和女主角波?的戲也很好」，梁正群也回應父親「感恩，謝謝」。至於是否會鼓勵梁正群和太太生個防疫寶寶？梁修身笑說「這個順其自然，年輕人有自己的規劃，我從來不會給壓力」。

(中時 )